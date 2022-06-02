На Украине назвали грозящий Медведчуку тюремный срок

Госбюро расследований Украины сообщило, что Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

Обвиняемому в государственной измене оппозиционному политику Виктору Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы. Такой срок назвали в Государственном бюро расследований (ГБР), соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователи завершили досудебное расследование по делу в отношении политика. «Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой», — рассказали в ГБР.

Виктора Медведчука обвинили в госизмене и содействии терроризму в октябре 2021 года. Дело касалось поставок угля из Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. Позже обвинения по этому же делу предъявили экс-президенту Украины Петру Порошенко.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Медведчука. 16 апреля он был арестован судом без возможности внесения залога. С мая 2021 года политик находился под домашним арестом, но после начала российской спецоперации сбежал и скрывался.