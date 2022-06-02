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Стилистка назвала необходимую для мужчин одежду

Стилистка Приянка Сагар назвала джинсы и футболки необходимыми вещами в мужском гардеробе

Фото: Mia Moessinger / Unsplash

Индийская стилистка и модельер бренда Damensch Приянка Сагар назвала необходимую для мужчин базовую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

По ее словам, основу данного гардероба составляют джинсы. «Деним прослужит вам всю жизнь. Выбирайте традиционные прямые или облегающие модели, которые одновременно функциональные и стильные», — отметила Сагар. При этом эксперт посоветовала сочетать их со спортивной курткой, рубашкой на пуговицах и коричневыми классическими туфлями.

Кроме того, модельер порекомендовала приобрести футболки белого цвета, а также данные изделия с круглым вырезом в нейтральных тонах. «Эти вещи просто необходимы, особенно если вы предпочитаете непринужденный и молодежный стиль», — заявила эксперт. В то же время Сагар включила в указанный список шорты, которые удобны в использовании во время летнего сезона, поскольку их легко очистить от загрязнений и они быстро сохнут после стирки.

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Также стилистка внесла в перечень футболки поло и спортивные штаны. Первое изделие подходит тем, кто предпочитает сочетать классические образы с модными трендами, а второе — любителям комфорта и непринужденности в одежде.

В июне стилистка Ши Уайтли перечислила предметы гардероба, которые придают женщине неряшливый вид. Так, в данный список она внесла неправильно подобранные рубашки, футболки и джемперы. Кроме того, по мнению эксперта, образ также могут удешевить закатанные рукава.

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Мария Винар
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