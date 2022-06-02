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В стрельбе по окнам российского театра заподозрили 22-летнего мужчину

Силовики задержали стрелявшего по окнам драмтеатра Набережных Челнов, возбуждено дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелявшего по окнам драматического театра Набережных Челнов и задержали его. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

В совершении преступления подозревается местный житель 2000 года рождения. По предварительным данным, он открыл стрельбу по окнам учреждения в ночь на 1 июня. Мужчина был задержан по горячим следам.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений»). В ходе расследования предстоит установить обстоятельства произошедшего и мотив злоумышленника. Также следствие оценивает причиненный ущерб — в результате стрельбы разбиты окна.

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Любовь Ширижик
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