В стрельбе по окнам российского театра заподозрили 22-летнего мужчину

Силовики задержали стрелявшего по окнам драмтеатра Набережных Челнов, возбуждено дело

Сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелявшего по окнам драматического театра Набережных Челнов и задержали его. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

В совершении преступления подозревается местный житель 2000 года рождения. По предварительным данным, он открыл стрельбу по окнам учреждения в ночь на 1 июня. Мужчина был задержан по горячим следам.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений»). В ходе расследования предстоит установить обстоятельства произошедшего и мотив злоумышленника. Также следствие оценивает причиненный ущерб — в результате стрельбы разбиты окна.