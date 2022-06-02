Нацбанк Украины резко поднял ключевую ставку

Национальный банк Украины поднял учетную ставку с 10 до 25 процентов

Национальный банк Украины (НБУ) 2 июня резко повысил учетную ставку (в России ее называют ключевой) на 1500 базисных пунктов — с 10 до 25 процентов, указано в пресс-релизе регулятора. Как отмечает «Интерфакс», решение ЦБ соответствует ожиданиям рынка.

«Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 25 процентов годовых. Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы», — говорится в сообщении НБУ.

Представители Центробанка считают, что незначительное повышение ключевой ставки не было бы достаточно эффективным для положительных изменений в финансово-экономической системе, а также спровоцировало бы ожидания дальнейших повышений ставки. В такой ситуации вкладчики заняли бы выжидательную позицию и проявляли недостаточный интерес к гривневым активам.

ЦБ отметил, что международные резервы Украины сейчас находятся на достаточно высоком уровне благодаря помощи зарубежных партнеров, однако риски для макрофинансовой стабильности страны в среднесрочной перспективе все же растут. По оценке регулятора, если доходность активов в нацвалюте не возрастет, продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике.

С июня 2020-го по март 2021 года Нацбанк удерживал учетную ставку на исторически минимальном уровне в 6 процентов годовых. Затем ЦБ начал постепенно увеличивать показатель — в последний раз регулятор повысил ставку 21 января 2022 года на 1 процентный пункт, до 10 процентов годовых.

В начале марта заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук заявил, что суточный ВВП страны составляет половину от нормы. Он добавил, что, безусловно, это окажет давление и на госбюджет, и на ресурсы центрального банка, и выразил надежду на поддержку международного сообщества.