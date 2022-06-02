Блогерша изменила внешность до неузнаваемости макияжем и удивила поклонников

Daily Star: блогерша Жаклин Хадсон показала лицо без макияжа и удивила поклонников

Блогерша Жаклин Хадсон предстала перед поклонниками без фильтров и макияжа и удивила их своим внешним видом. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Юзерша с никнеймом jacquelynnehud сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования дополнительных инструментов, отметив, что косметика и фотошоп способны изменить лицо до неузнаваемости.

На первом снимке девушка показала отретушированное лицо с ровным тоном кожи, пухлыми губами и глазами миндалевидной формы, эффекта которой она добилась с помощью фильтров. Затем Хадсон продемонстрировала, как она выглядит без макияжа и укладки. На размещенных кадрах заметны темные круги под глазами, выраженные носогубные складки и покраснения.

Ролик стал вирусным и набрал более 2,3 миллиона просмотров. Подписчики принялись высказываться в комментариях. «Наконец-то ты настоящая. Красиво», «Мы создаем шедевры на лице», «Поэтому я не ношу макияж, чтобы не создавать контраст», «Без косметики ты красивее», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша по имени Сара из США изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа, чем удивила пользователей сети. Без косметики на лице девушки были заметны морщины и нависающие веки. Благодаря трансформации американка сделала кожу гладкой и сияющей, удлинила ресницы и сделала губы более пухлыми с помощью помады.