Российский стилист назвала лучшую одежду для офиса летом

Стилист Гракова назвала одежду в пастельных тонах лучшей для работы в офисе летом

Российский стилист Яна Гракова назвала лучшую одежду для работы в офисе летом. Комментарий эксперта приводит «ФедералПресс».

Специалистка отметила, что для соблюдения дресс-кода и обеспечения собственного комфорта в жаркую погоду следует отдавать предпочтение нарядам из хлопка и льна светлых или пастельных тонов. Кроме того, стилистка порекомендовала девушкам выбирать юбки ниже колена, а также свободные платья из однотонных тканей с закрытыми плечами.

В свою очередь, мужчинам Гракова посоветовала составлять комплекты из штанов и рубашек с длинными рукавами. «Брюки тоже не должны быть в обтяжку — свободного кроя. Ткань должна держать форму», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июне модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами. «Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.