Прозрачная одежда станет трендом лета

Glamour: прозрачная одежда и джинсы с заниженной талией станут трендами лета 2022 года

Модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами. «Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.

В то же время популярность обретут джинсы с заниженной талией, костюмы белого цвета, а также плиссированные и мини-юбки, которым отдавали предпочтение модели в 1990-е годы. Кроме того, эксперты посоветовали обратить внимание на наряды и аксессуары неонового желтого оттенка, трикотажные, блестящие и оформленные шнурами и вырезами изделия.

Помимо этого, в моду войдет бельевой стиль и нарочитая женственность. Например, бюстгальтеры без косточек в качестве основной одежды и предметы гардероба в пастельных тонах, с цветочным принтом, тюлем и рюшами, заключили редакторы.

Ранее в мае российский стилист Ирина Степанова назвала откровенную одежду трендом лета 2022 года. По словам специалистки, популярными в текущем сезоне станут наряды, оформленные вырезами в различных частях изделия. «Актуальны сейчас вырезы и разрезы — тренд на сексуальность только набирает обороты. При этом вырез теперь не только на груди, но и под ней и даже на талии или спине», — пояснила стилистка.