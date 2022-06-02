Названо условие для увеличения добычи нефти Саудовской Аравией

FT заявила о планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти при ее сокращении в России

Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти при одном условии — если Россия снизит ее из-за санкций, введенных Западом против нее. Об этом заявила Financial Times (FT) со ссылкой на пять источников, близких к ситуации.

Власти Саудовской Аравии понимают, что рынок перегружен и стоимость нефти достигает высоких показателей, однако они намерены осуществить планы по увеличению добычи топлива при ее сокращении в России. В стране также уверены, что «настоящего дефицита [на рынке] пока нет».

Информаторы добавили, что несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты представителей Вашингтона «помогли улучшить отношения». После этих встреч в Королевстве дали согласие на «изменение тона отношений в рамках сближения с администрацией [президента США Джо] Байдена».

Один источник сообщил, что увеличение добычи нефти Саудовской Аравией было намечено на сентябрь, однако его осуществят раньше, в июле и августе. Отмечается, что это изменение требует одобрения «ОПЕК плюс».

Ранее в Германии рассказали о «дырах» в нефтяном эмбарго против России. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) увидела в ограничениях против Москвы «маленькие и большие» просчеты.