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Глава ЛНР назвал мечтой республики вхождение в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал вхождение в состав России целью и мечтой республики

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал вхождение в состав России целью страны, его цитирует «Интерфакс».

«Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года: конечно же, стать частью России», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ЛНР добавил, что в сторону республики в последние недели идет активное движение бизнеса и экономики России, а также политиков, чтобы, по словам Пасечника, «ознакомиться с экономикой, посмотреть на наше общественно-политическое устройство».

В мае Пасечник говорил, что власти ЛНР примут решение о вхождении в состав России вместе с народом после окончания боевых действий, но прежде чем принимать подобные решения, сначала необходимо освободить территории республики.

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Антон Похиляк
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