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Глава ЛНР высказался о вхождении республики в состав России

Глава ЛНР Пасечник заявил, что власти с народом решат вопрос вхождения в состав России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник высказался о вопросе вхождения ЛНР в состав России, заявив, что власти примут это решение вместе с народом после окончания боевых действий. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пасечника, прежде, чем принимать подобные решения, сначала необходимо освободить территории республики. При этом он отметил, что свой выбор ЛНР сделала еще в 2014 году, проголосовав за объединение с Россией.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона в будущем присоединиться к России. Жителей региона, утверждает он, не будут ни к чему принуждать, однако «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неактуальным вопрос вхождения в состав России каких-либо новых регионов. Первоочередная задача, по его словам — это победное завершение спецоперации на Украине.

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Алевтина Запольская
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