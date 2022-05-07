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В Совфеде ответили на вопрос о присоединении новых территорий к России

Сенатор Джабаров назвал неактуальным вопрос присоединения новых регионов к России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неактуальным вопрос вхождения в состав России каких-либо новых регионов, в том числе Херсонской области. Сенатора цитирует «Интерфакс».

«У нас есть другая задача — специальная военная операция. Мы ее должны завершить победно. А дальше, я думаю, уже будет решаться по ходу событий, будут решать сами граждане», — сказал Джабаров.

Говорить о проведении референдума и присоединении новых территорий пока рано, считает сенатор.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона в будущем стать частью России. По его словам, жителей региона не будут ни к чему принуждать, но «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

В марте глава Луганской народной республики Леонид Пасечник допустил скорое проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. Он выразил уверенность, что большинство жителей поддержат вхождение ЛНР в состав РФ.

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Алевтина Запольская
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