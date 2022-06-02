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Наталья Подольская рассказала о недвижимости матери

Певица Подольская рассказала, что ее мать владеет квартирой, а летом переезжает в дом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Наталья Подольская рассказала, что ее мать владеет квартирой, но летом переезжает к детям в загородный дом. О недвижимости родственницы артистка сообщила в интервью Teleprogramma.Pro.

Подольская отметила, что ее мать проживает рядом с ней, но летом переезжает в их дом, чтобы заниматься садоводством. По словам певицы, выращивать и ухаживать за растениями — главное хобби ее матери. Однако женщина занимается этим не одна.

«Мама уделяет саду и огороду много времени, у нее есть помощник. Вы не представляете, какой красоты у нас сад — просто картинка! Веточка к веточке, цветочек к цветочку. В нашем саду есть яблони, груши, сливы. Из ягод — малина, голубика, выращиваем много зелени», — отметила артистка.

Ранее популярный шоумен и актер Михаил Галустян рассказал, что его родители владеют в Сочи домом и другим хозяйством. Он купил курятник, в котором они завели птицу. По словам актера, его родители выбрали район, где жители занимаются сельским хозяйством.

Нина Ташевская
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