Российские диетологи назвали способ есть все и не толстеть

Российские диетологи призвали больше заниматься спортом и слушать свой организм

Российские диетологи назвали способ, как есть все и не толстеть. Их комментарии приводит издание Woman's Day.

По словам врача-диетолога Института пластической хирургии и косметологии Оксаны Владимировой, в свой ежедневный рацион можно включать все продукты, если учитывать их калорийность. Кроме того, специалист посоветовала добавить больше физических нагрузок. «Активные занятия спортом помогут вам не поправляться от съеденного», — рассказала она.

Вдобавок нутрициолог Анна Ивашкевич предложила прислушиваться к своему организму. Эксперт заверила, что он сам говорит, в какое время и что ему нужно потребить. «Если захотелось съесть мяса — съешьте кусок хорошего мяса с овощным салатом, если захотелось сладкого — не надо съедать сразу целый торт. Достаточно будет или яблока, или маленькой дольки горького шоколада», — пояснила доктор.

В заключение главный врач австрийского центра здоровья Verba Mayr Наталья Эдель объяснила читательницам, что специалисты в области диетологии рекомендуют потреблять только здоровую пищу. Однако, если позволить себе один гамбургер в год, то ничего страшного не произойдет, но поддаваться на частые искушения лучше не надо, заключила она.

В мае диетолог Елена Соломатина объяснила, почему у некоторых людей похудение идет медленными темпами или вес не сбрасывается вовсе. По ее словам, зачастую люди сами себе прописывают диеты, не зная причины набора килограммов. Кроме того, они часто не добавляют к своему рациону питания физическую нагрузку и не выравнивают питьевой режим.