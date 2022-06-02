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В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытках прорыва в Авдеевке

Басурин заявил, что ВСУ потеряли около 70 военных при попытках прорыва в Авдеевке

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

При неудачных попытках прорыва в районе Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков военнослужащих. Об этом замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в результате двух попыток прорыва ВСУ потеряли убитыми около 70 военных. Кроме того, были уничтожены три украинских танка, еще два были подбиты.

Басурин также заявил, что во время попытки прорыва в районе Новомихайловки были ликвидированы еще 15 военнослужащих ВСУ.

Ранее в НМ ДНР сообщили, что в результате совместных действий подразделения республики и Вооруженных сил (ВС) России отразили попытку прорыва украинских военных в районе поселка Верхнеторецкое. В ведомстве добавили, что противник был вынужден отступить, «понеся значительные потери».

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Алевтина Запольская
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