В ДНР заявили о предотвращении прорыва украинских войск

В НМ ДНР заявили о предотвращении прорыва ВСУ в районе Верхнеторецкого

Военнослужащие подразделений Донецкой народной республики (ДНР) и Вооруженных сил (ВС) России предотвратили попытку прорыва украинских войск. Об этом Народная милиция (НМ) ДНР сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в результате совместных действий военные НМ ДНР и ВС РФ отразили попытку прорыва военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Верхнеторецкое с направления населенного пункта Розовка.

«Враг отступил, понеся значительные потери», — подчеркнули в Народной милиции.

Ранее замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики подавили попытки контрнаступления ВСУ в районе Авдеевки, Новомихайловки и юго-запада Донецка.