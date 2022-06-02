В ДНР сообщили о подавлении контрнаступления ВСУ в Донбассе

Басурин заявил о подавлении контрнаступления ВСУ у Авдеевки, Донецка и Новомихайловки

Силы Донецкой народной республики (ДНР) подавили попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что войска ДНР отразили атаку украинской армии в районе села Павловка в Донбассе. По данным Народной милиции, противник атаковал со стороны города Угледар.

Кроме того, подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, взяв под контроль участок трассы.