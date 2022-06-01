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В ДНР сообщили об отражении атаки ВСУ в районе Павловки

Народная милиция ДНР сообщила, что войска отразили атаку ВСУ в районе Павловки

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики и российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Павловка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, противник атаковал со стороны города Угледар.

«Нашими военнослужащими уничтожен танк Т-64, два БМП и до 50 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Новомихайловка. Враг отступил, понеся значительные потери», — сообщили в Народной милиции.

Ранее стало известно, что подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения украинской армии в городе Авдеевка. Кроме того, в Народной милиции сообщили, что полностью взяли под контроль поселок Новоселовка Вторая.

По словам замначальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина, силы республики на авдеевском направлении используют тактику малых котлов, которая подразумевает изоляцию части украинских войск.

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Алевтина Запольская
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