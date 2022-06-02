Китай решил ускорить спасение планеты

Китай решил увеличить долю ВИЭ в генерации электричества до 33 процентов к 2025 году

Китай решил ускорить переход к зеленой энергетике и довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества до 33 процентов к 2025 году по сравнению с 28 процентами в 2020 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на новый пятилетний план китайских властей по развитию сектора.

К 2025 году общее потребление зеленой энергии в Китае достигнет примерно одного миллиарда тонн угольного эквивалента. Ради спасения планеты от изменения климата страна стремится увеличить долю неископаемых видов топлива в общем потреблении энергии до 20 процентов (в 2020 году она составляла 15,4 процента).

Климатические активисты надеялись, что Пекин установит и конкретные ограничения по потреблению, которые должны способствовать общему снижению выбросов парниковых газов. Официально соответствующей цели пока не поставлено, однако цифры по ВИЭ позволяют предположить, что общее потребление первичной энергии к 2025 году достигнет пяти миллиардов тонн угольного эквивалента.

Из данных также следует, что на возобновляемые источники придется половина суммарного прироста потребления энергии в 2021-2025 годах, однако Пекин в силу соображений энергетической безопасности оставляет за собой возможность строительства традиционных электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Китай считается лидером по выбросам парниковых газов, которые служат основной причиной глобального потепления. Чтобы снизить негативное влияние на атмосферу, страна обязалась увеличить мощность солнечных и ветряных электростанций до 1200 гигаватт к 2030 году. Достичь поставленных целей хотят в основном за счет установки солнечных панелей и ветряных турбин на неиспользуемой местности.