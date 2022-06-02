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Мужчина устроил ритуал преумножения денег и лишился четырех миллионов рублей

Bulawayo: в Зимбабве мужчина лишился 74 тысяч долларов после устроенного колдунами ритуала

Фото: Fawaz Salman / Reuters

Житель столицы Зимбабве, города Хараре, поверил колдунам-ритуалистам, обещавшим ему преумножение капитала, и лишился 74 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Bulawayo.

30-летний ритуалист Дэниел Эпик Като и его друзья убедили мужчину по имени Мутеро, что духи предков хотят подарить ему 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей) в качестве благословения. Чтобы получить деньги, требовался денежный ритуал, который они согласились устроить.

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Следуя их советам, Мутеро собрал 74 тысячи долларов и положил их в ящик, где они должны были преумножиться. Когда ящик с деньгами заперли, Като, предположительно, подменил и похитил его, отдав зимбабвийцу такой же ящик, наполненный газетами.

Поняв, что он попался на удочку мошенников, Мутеро подал заявление в полицию. Като был арестован и предстал перед городским судьей Йеукаи Дзюдой по обвинению в мошенничестве. Он показал полиции, где спрятан похищенный ящик, но когда его нашли, денег в нем уже не оказалось.

Подельники Като, Тваха Мугаби и Ибра Кимбунгиве, до сих пор на свободе.

Ранее сообщалось, что полиция в нигерийском штате Осун арестовала мужчину по подозрению в том, что он вырывал зубы умершим ради ритуала, приносящего богатство. Мужчина попался после того, как похитил тело на кладбище в городе Илеша.

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Алиса Дмитриева
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