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Мужчина похитил зубы у мертвецов ради денежного ритуала и попался полиции

Vanguard News: нигериец вырвал зубы у покойников для ритуала, приносящего богатство

Фото: Vanguard

Полиция в нигерийском штате Осун арестовала мужчину по подозрению в том, что он вырывал зубы умершим ради ритуала, приносящего богатство. Об этом сообщает Vanguard News.

33-летний Афиз Одусанью попался после того, как похитил тело на кладбище в городе Илеша. «Я намеревался использовать труп для денежного ритуала. Я похищал покойников с 2016 года и удалял некоторые части их тел для проведения ритуалов, но у меня ничего не получалось. Меня поймали в Осуне, когда я пытался вырвать зуб у мертвеца», — цитирует его Vanguard News.

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Нигериец рассказал, что за несколько лет дважды пытался провести денежный ритуал, для чего вырывал зубы у двух умерших в городе Шагаму. Ни в первый, ни во второй раз это не принесло ему финансового успеха. «Я бы посоветовал другим молодым людям, которые пытаются провести ритуал по привлечению денег, отказаться от этого, потому что ритуалы не действуют», — сказал он.

По словам Одусанью, удаление зуба занимает у него около 30 минут, хотя раньше ему требовалось для этого больше времени.

Ранее сообщалось, что в Нигерии женщина съела сердце и груди девушки своего сына в ходе ритуала, призванного принести ей богатство. Полиции удалось установить, что молодой человек, с которым встречалась студентка, заманил ее в гостиницу, накачал наркотиками и отвез в одну из местных церквей, где девушку убили и приготовили из ее органов ритуальное блюдо.

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Алиса Дмитриева
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