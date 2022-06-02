Россия потратит на дороги триллионы рублей

Правительство России направит на строительство дорог 13,2 триллиона рублей

В России потратят более десятка триллионов рублей на строительство дорог. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на совещании по вопросам дорожного строительства, его слова передает «Коммерсантъ».

Общий объем финансирования пятилетней программы строительства дорог составит 13,2 триллиона рублей. Из них 5,4 триллиона — от Федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона — региональные средства и 436 миллиардов от Фонда национального благосостояния.

В указанный период планируется построить около четырех тысяч километров автодорог. По словам Хуснуллина, в течение пяти лет 85 процентов российской дорожной сети приведут в порядок. Вице-премьер отметил, что правительство рассчитывает исполнить указ президента России Владимира Путина в сфере дорожного строительства с опережением.

Ранее в июне Путин поручил ускорить строительство дорог. Президент напомнил, что ранее была поставлена цель к 2030 году в крупнейших городских агломерациях привести в нормативное состояние не менее 85 процентов дорожной сети. На данный момент работы ведут с опережением графика, поэтому глава государства посчитал необходимым поставить более амбициозную задачу.