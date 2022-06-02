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Путин поручил ускорить строительство дорог в России

Президент Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85 процентов дорог

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие пять лет привести в нормативное состояние из всей опорной сети автодорог страны не менее 85 процентов. Об ускорении строительства он заявил в рамках совещания по вопросам дорожного строительства, говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ранее была поставлена цель к 2030 году в крупнейших городских агломерациях привести в нормативное состояние не менее 85 процентов дорожной сети. На данный момент работы ведут с опережением графика. Путин посчитал необходимым поставить более амбициозную задачу.

«Не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — заявил президент.

Глава государства также подтвердил, что скоростная автотрасса М12 МоскваКазань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он добавил, что у страны есть необходимые ресурсы, чтобы вести инфраструктурное, в том числе дорожное, строительство на высочайшем уровне.

Нина Ташевская
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