Путин подтвердил планы по расширению российского мегапроекта

Президент Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска

Скоростная автотрасса М12 Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Такие планы по расширению мегапроекта подтвердил президент России Владимир Путин, передает ТАСС в четверг, 2 июня.

«Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — заявил глава государства в ходе совещания по развитию дорожного строительства, уточнив, что этот проект является крупнейшим в стране в данной сфере.

Президент также добавил, что у России есть все необходимое, чтобы вести инфраструктурное, в том числе дорожное, строительство на высочайшем уровне.

Изначально предполагалось, что трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани через Нижний Новгород и станет частью международного транспортного маршрута «Меридиан», который соединит Европу и Китай. По этой скоростной магистрали путь от Москвы до Казани займет 6,5 часа вместо более чем 12. Завершить работы по строительству дороги планировалось в 2024 году.