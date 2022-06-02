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Росгвардия будет уничтожать изъятое у населения оружие после хранения в МВД

Росгвардия будет уничтожать изъятое у населения оружие после четырех месяцев хранения

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Росгвардия будет уничтожать оружие, изъятое полицией у населения или добровольно сданное: после четырех месяцев хранения сотрудники МВД будут обязаны передать Росгвардии оружие и боеприпасы, а затем последует процедура утилизации. О поправках к законопроекту о Росгвардии в четверг, 2 июня, сообщает издание «Ведомости».

По данным издания, доработанный в аппарате правительства законопроект Росгвардии должен изменить полномочия полиции. Органы внутренних дел смогут хранить изъятое у граждан оружие и патроны всего четыре месяца, после чего будут обязаны передавать их Росгвардии. В действующем законе нет ограничений по срокам, в течение которых органы внутренних дел могут хранить изъятое.

Из обязанностей полиции исключат обязанность уничтожать оружие и боеприпасы, изъятые в рамках уголовных дел, останется лишь полномочие принимать и временно хранить оружие.

У Росгвардии нет возможностей для хранения такого оружия — нет оборудованных для этого помещений. Потому ведомство в ответе лишь за утилизацию. Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн считает, что у МВД сейчас скопилось большое количество невостребованного оружия и часть помещений для хранения заполнены, поэтому введен конкретный срок для уничтожения оружия.

Все полномочия, связанные с оборотом оружия, перешли к Росгвардии; с января 2018 года ведомство осуществляет прием изъятого или сданного оружия от органов МВД. Поскольку у Росгвардии далеко не везде есть территориальные образования, принимают на хранение оружие структуры МВД.

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Леонид Микуляк
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