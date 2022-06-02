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Росгвардия обезвредила криминального авторитета в Запорожье

Росгвардия задержала криминального авторитета в Запорожье, его проверят на связь с СБУ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Росгвардейцы задержали украинского криминального авторитета в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время задержания рецидивист попытался оказать сопротивление, но спецназовцы его обезвредили. С ним работают правоохранители, проверяя на причастность к деятельности и связям со Службой безопасности Украины (СБУ).

В рамках выполнения задачи по обеспечению общественной безопасности в Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии изъяли из незаконного оборота 90 единиц огнестрельного оружия, свыше 34 тысяч боеприпасов, а также 80 снарядов и 40 гранат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции на территории Украины.

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Любовь Ширижик
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