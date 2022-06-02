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Мужчина нашел в груде мусора картину известного художника за 132 тысячи рублей

Daily Mail: искатель сокровищ нашел в мусоре работу художника за 132 тысячи рублей

Фото: Dailymail

Искатель сокровищ из австралийского города Сидней, который копается в грудах мусора в поисках ценных предметов, нашел картину стоимостью три тысячи австралийских долларов (132,1 тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

28-летний Леонардо Урбано родом из Италии. Он любит путешествовать, часто переезжал с место на место и обнаружил, что в пунктах сбора отходов можно найти мебель. С этого и началось его необычное хобби — поиск ценностей среди выброшенных кем-то вещей. Последние пять лет мужчина живет в Австралии, обзавелся полностью меблированной квартирой, но продолжает копаться в мусоре. Фотографиями своих находок и процесса их очистки и реставрации он делится в интернете.

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Недавно Урбано обнаружил картину в коробке с «детскими» рисунками. Он не знал, что это за работа и сколько она может стоить, но сразу обратил на нее внимание. Оказалось, что она принадлежит кисти Дапэна Лю, известного художника, двукратного финалиста премии Арчибальда — австралийской художественной премии в области портретной живописи. Подобные полотна Лю продает по 2,9 тысячи австралийских долларов.

В числе прочих находок мужчины — работающие телевизоры, кофемашины, различная аппаратура, велосипеды и предметы декора. Урбано подчеркнул, что хобби обходится ему недешево, так как часто приходится нанимать грузовик для перевозки найденной мебели, а также тратить крупные суммы на запчасти для починки найденных вещей.

Он отметил, что не задумывается о стоимости найденных им сокровищ, а надеется, что они будут полезны для других людей.

Ранее сообщалось, что в камерунском городе Яунде на свалке найдены 100 миллионов африканских франков (10 миллиона рублей). Сумку с деньгами обнаружил нищий, который перебирал мусор в поисках полезных вещей.

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Алиса Дмитриева
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