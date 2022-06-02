В Британии сочли безрассудными санкции против России

The Spectator: планы Запада одолеть Россию с помощью санкций оказались безрассудными

Британское издание The Spectator назвало санкции Запада против России безрассудными, отметив, что так не получится одолеть Россию.

Как пишет газета, возможно, санкции могут помочь снизить жизненный уровень россиян, однако они никак не могут подорвать источник силы национальной экономики, каким является экспорт нефти и газа. Так, оказалось, что с февраля страны Евросоюза (ЕС) заплатили Москве за них более 40 миллиардов фунтов стерлингов (почти 50 миллиардов долларов), напомнило издание.

При этом, даже если ЕС договорится об отказе от нефтяного и газового импорта из РФ, действительность полностью опровергает планы о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы.

Кроме того, The Spectator указывает, что зависимость Европы от российских энергоресурсов является итогом многолетней непродуманной политики. По мнению издания, Запад не сможет обрушить Россию без помощи Китая, Индии и прочих крупных потребителей энергоресурсов.

Ранее эксперты Bloomberg спрогнозировали Москве рекордные доходы на продаже нефти и газа. Как подсчитали аналитики, в 2022 году с помощью доходов от продажи нефти и газа, Россия сможет компенсировать заблокированные в рамках западных санкций резервы Центрального банка (ЦБ).