СКР предъявил обвинения сотруднику СБУ Посохову за пытки российских военных

СКР предъявил заочные обвинения военнослужащему СБУ Посохову за пытки российских военных

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения военнослужащему Службы безопасности Украины (СБУ) Виталию Посохову за пытки российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

В ходе расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми российских военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, следователи выяснили личности причастных к преступлению: это командиры нацбатальона «Азов» некие С. Величко и К. Немичев, они объявлены в розыск и заочно арестованы.

Кроме того, СКР получил от Федеральной службы безопасности (ФСБ ) информацию и о других причастных лицах, среди них — сотрудник СБУ Виталий Посохов. Следствие считает, что именно он снимал стрельбу по ногам российских военных. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» Уголовного кодекса (УК) РФ, наказание по ней — лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ранее Верховный суд России отложил на 29 июня слушания по иску Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в РФ. В случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации.