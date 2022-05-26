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Отложены слушания о признании «Азова» террористической организацией в России

Верховный суд России перенес на 29 июня слушания о признании «Азова» террористическим
Начало событий в новости Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Верховный суд России отложил на 29 июня слушания по иску Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

На заседании 26 мая суд решил рассматривать данное дело в закрытом режиме, после чего перенес слушания.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд о запрете «Азова» после соответствующего предложения ФСБ — такой порядок предусмотрен российским законодательством. В случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации. Против его бойцов, задержанных на «Азовстали», в России уже заведено уголовное дело.

По данным официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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Любовь Ширижик
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