Отложены слушания о признании «Азова» террористической организацией в России

Верховный суд России перенес на 29 июня слушания о признании «Азова» террористическим

Верховный суд России отложил на 29 июня слушания по иску Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

На заседании 26 мая суд решил рассматривать данное дело в закрытом режиме, после чего перенес слушания.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд о запрете «Азова» после соответствующего предложения ФСБ — такой порядок предусмотрен российским законодательством. В случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации. Против его бойцов, задержанных на «Азовстали», в России уже заведено уголовное дело.

По данным официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.