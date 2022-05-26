Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

Верховный суд рассмотрит дело о признании батальона «Азов» террористической организацией

Верховный суд России в четверг, 26 мая, рассмотрит дело о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией. Об этом пишет РИА Новости.

Судебное заседание назначено на 10:00.

С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура. В документе сообщалось, что ведомство просит признать украинское военизированное националистическое объединение «Азов», террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации.

В случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации. Против его бойцов, задержанных на «Азовстали», в России уже заведено уголовное дело. Согласно статье 205 УК РФ, им будет грозить от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет.

При этом, закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации — но сделавших это до задержания и начала следственных действий.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.