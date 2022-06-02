В России возник риск нехватки импортных шин для тракторов

В России опасаются нехватки шин для сельскохозяйственной и специализированной техники

Российские сельхозмашиностроители и аграрии рискуют столкнуться с нехваткой импортных шин для тракторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Премиальные бренды (в том числе, «Мишлен» и Continental) приостановили поставки и выпуск в России, так что растет импорт бюджетных аналогов из Азии. При этом в России ряд шин для тракторов и сельхозтехники не выпускают. В Минпромторге заверяют, что внутреннее производство сможет полностью покрыть потребности рынка. С другой стороны, как указывают участники рынка, в стране попросту не производится ряд типоразмеров шин для специализированной аграрной техники и мощных тракторов.

По словам заместителя директора ассоциации производителей спецтехники «Росспецмаш» Вячеслава Пронина, в сегменте шин для спецтехники российские производители покрывали около 30 процентов спроса. «Далеко не все типоразмеры производятся в России, особенно для прицепной сельхозтехники, а также сеялок и культиваторов (малые размеры) и мощных тракторов (большие размеры). Также нет выпуска шин низкого давления, например, на опрыскиватели», — уточнил он. Поставки пока идут из Китая, Индии и Белоруссии, но если они вдруг прервутся, выпуск техники окажется под угрозой.

Как указывали в Минсельхозе, доля техники российского и белорусского производства в российском АПК занимает порядка 70 процентов. В 2021 году общий объем производства отечественной сельхозтехники достиг рекордных показателей за всю историю и составил 218 миллиардов рублей, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом производственные мощности недозагружены.