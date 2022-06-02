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В ДНР назвали место трибунала над украинскими военными

В ДНР заявили, что промежуточный трибунал над украинскими военными пройдет в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) назвали место проведения трибунала над украинскими военнослужащими, сообщает РИА Новости.

«Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполь», — заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Она добавила, что на скамье подсудимых окажутся «инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники», «физические и юридические лица, которые финансировали этот терроризм».

Ранее Шишкина заявила, что на территории ДНР и Луганской народной республики находятся около 8 тысяч пленных.

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Алевтина Запольская
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