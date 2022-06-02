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В ДНР назвали число украинских военнопленных в Донбассе

В Донецке заявили, что на территории ДНР и ЛНР находятся 8 тысяч пленных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) назвали число украинских военнопленных в Донбассе, передает РИА Новости.

На территории ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) находятся около 8 тысяч пленных, заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«У кого-то статус подозреваемого, у кого-то обвиняемого. К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей», — добавила Шишкина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до конца лета может провести первый трибунал над украинскими военными.

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Алевтина Запольская
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