Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В трех регионах России начали внедрять систему распознавания силуэтов

«Ъ»: в Подмосковье и в двух других регионах внедряют систему распознавания силуэтов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Московской области и двух других регионах России начали внедрять платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволяет обезличенно распознавать силуэты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, официальной целью подобной системы названо отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. В Подмосковье доступ к данным с платформы получат сотрудники оперативных служб и адвокаты, а также управляющие и страховые компании.

В NtechLab рассказали, что система при интеграции с городскими камерами способна посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Сейчас она внедрена уже на 200 точках, среди которых парки, спортивные и культурные объекты, автобусные остановки и медицинские учреждения.

Система, по утверждению компании, сохраняет полученные данные в виде аналитических отчетов и таблиц — они удаляются спустя время, которое установлено заказчиком.

Ранее власти Москвы начали доработку системы распознавания лиц специально для МВД. По данным портала госзакупок, на которые обратил внимание «Коммерсантъ» усовершенствованная система поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение украинских беспилотников «Фаворитом»
Хакеры нашли доказательства подготовки Киева к нападению на Крым и Донбасс
Стас Барецкий заявил об ущербе после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
Меркель впервые публично поддержала Украину
«Роскосмос» пообещал принять решения по «Спектр-РГ»
Названы самые подешевевшие направления для отдыха в России летом
Перечислены удешевляющие образ женщины аксессуары
Россиянин запер двухлетнего сына в машине на час и ушел искать бензин
В трех регионах России начали внедрять систему распознавания силуэтов
Годовалый ребенок обварился кипятком в российском городе в День защиты детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.