В трех регионах России начали внедрять систему распознавания силуэтов

«Ъ»: в Подмосковье и в двух других регионах внедряют систему распознавания силуэтов

В Московской области и двух других регионах России начали внедрять платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволяет обезличенно распознавать силуэты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, официальной целью подобной системы названо отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. В Подмосковье доступ к данным с платформы получат сотрудники оперативных служб и адвокаты, а также управляющие и страховые компании.

В NtechLab рассказали, что система при интеграции с городскими камерами способна посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Сейчас она внедрена уже на 200 точках, среди которых парки, спортивные и культурные объекты, автобусные остановки и медицинские учреждения.

Система, по утверждению компании, сохраняет полученные данные в виде аналитических отчетов и таблиц — они удаляются спустя время, которое установлено заказчиком.

Ранее власти Москвы начали доработку системы распознавания лиц специально для МВД. По данным портала госзакупок, на которые обратил внимание «Коммерсантъ» усовершенствованная система поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников.