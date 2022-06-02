В Москве снизилась стоимость одного типа жилья

В мае 2022 года в Москве на 0,4 процента снизилась стоимость вторичного жилья

В мае 2022 года в Москве снизилась средняя стоимость жилья на вторичном рынке — цены уменьшились на 0,4 процента. К таким выводам об одном типе недвижимости пришли эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», сообщает «Российская газета».

По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра опустилась до 285,3 тысячи рублей. Однокомнатная квартира в столице на данный момент в среднем обойдется в 9,6 миллиона рублей. За двухкомнатную придется отдать 13,65 миллиона рублей, за трехкомнатную — 19,91 миллиона.

В агентстве причиной подобной динамики назвали снижение спроса со стороны покупателей из-за высоких ставок по ипотеке. Однако в последнее время эксперты начали замечать изменение ситуации. «Ежедневное количество звонков потенциальных клиентов увеличилось на 20 процентов. В ближайшей перспективе возможен рост актуального спроса и сокращение прироста экспозиции, а также замедление снижения цен», — пояснили специалисты.

Ранее в «ИНКОМ-Недвижимости» заключили, что в апреле 2022 года среди округов старой Москвы лидером по числу сделок с вторичным жильем стал Центральный административный округ (ЦАО) — на него пришлось 25 процентов договоров от общего числа. Ниже расположился Западный округ, где заключили 14 процентов сделок.