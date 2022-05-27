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Названы округа Москвы с самым большим числом сделок с «вторичкой»

РБК: ЦАО стал лидером по числу сделок с вторичным жильем среди округов Москвы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В апреле 2022 года среди округов Старой Москвы лидером по числу сделок с вторичным жильем стал Центральный административный округ (ЦАО) — на него пришлось 25 процентов договоров от общего числа. Об этом рассказали эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», сообщает РБК.

Одним из округов с самым большим числом сделок также назвали Западный, где заключили 14 процентов сделок. Топ-3 замкнул Южный АО с показателем в 11 процентов. Ниже расположились Северный и Юго-Восточный АО с долями в десять и девять процентов соответственно.

По восемь процентов от всех сделок пришлось на Северо-Восточный и Юго-Западный АО. В Северо-Западном и Восточном АО зафиксировали доли в семь процентов. На Зеленоградский АО пришелся один процент сделок.

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«Сейчас на вторичном рынке происходит медленное сползание цен — не быстрее, чем на один процент в месяц. Вероятно, оно продлится и в ближайшей перспективе», — заявили в агентстве.

Ранее аналитики риелторской компании Est-a-Tet выяснили, что по итогам первых трех месяцев 2022 года локацией Старой Москвы с самым дешевым жильем стал Зеленоградский административный округ. На втором месте с самым доступным жильем оказался Юго-Восточный АО.

Нина Ташевская
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