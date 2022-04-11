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Названы округа Москвы с самым дешевым жильем

Риелторы назвали ЗелАО, ЮВАО и ВАО округами Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам первых трех месяцев 2022 года локацией Старой Москвы с самым дешевым жильем стал Зеленоградский автономный округ (ЗелАО). Такие данные назвали в своем исследовании аналитики риелторской компании Est-a-Tet, пишет РБК.

Один квадратный метр «вторички» в принадлежащих ему районах в среднем стоит 230 тысяч рублей. На втором месте среди округов столицы с самым доступным жильем оказался Юго-Восточный АО — там «квадрат» стоит в среднем 268,7 тысячи рублей. Третье место занял Восточный АО, где за квадратный метр придется заплатить около 279,8 тысячи рублей, а четвертое — Южный АО со средней стоимостью «квадрата» 298,5 тысячи рублей.

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По данным Est-a-Tet, в среднем в старых границах Москвы по итогам первого квартала один квадратный метр стоит 523,9 тысячи рублей. В Новой Москве «квадрат» на вторичном рынке оценили в 226,1 тысячи рублей. Дешевле всего жилье стоит в Троицком АО — в среднем 170,9 тысячи за квадратный метр.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру с видом на Кремль можно купить за почти 22,9 миллиона рублей. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 28 квадратных метров. Недвижимость расположена в доме на улице Волхонка в центре столицы. По данным аналитиков компании Skolkovo Realty, c января она подорожала на 400 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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