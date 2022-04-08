Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

В Skolkovo Realty выяснили, что самое дешевое жилье с видом на Кремль стоит 23 млн рублей

В начале апреля 2022 года самую дешевую квартиру с видом на Кремль можно было купить за почти 23 миллиона (22,9 миллиона рублей). Такие данные назвали аналитики компании Skolkovo Realty в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об однокомнатной квартире площадью 28 квадратных метров. Недвижимость расположена в доме на улице Волхонка в центре столицы. Специалисты отметили, что в январе за этот объект пришлось бы заплатить на 400 тысяч рублей меньше.

Самый дорогой вариант с аналогичной панорамой, по данным аналитиков, стоит 2,94 миллиарда рублей. На эти средства можно приобрести многокомнатную квартиру площадью более 950 квадратных метров. Объект находится на верхнем этаже жилого комплекса, построенного в 2009 году.

В апреле на вторичном рынке Москвы были выставлены на продажу 34,5 тысячи квартир, при этом только 0,09 процента, или 31 объект, обладает прямым видом на главную достопримечательность столицы. Согласно Skolkovo Realty, за год объем предложения подобного жилья сократился всего на 6,07 процента, или на две квартиры.

По оценкам специалистов, в начале апреля средняя стоимость жилья с видом на Кремль выросла на 17 процентов — до 275,3 миллиона рублей. Аналогичный рост зафиксировали и для средней стоимости квадратного метра объектов: с января он подорожал на 16,29 процента — до 1,43 миллиона рублей.

Летом 2021 года аналитики девелоперской компании Sminex выяснили, что квадратный метр пентхауса с видом на Кремль стоил в среднем 3,6 миллиона рублей. Эксперты пояснили, что обычно подобные объекты оценивают на 79 процентов дороже тех, из которых не видно главной достопримечательности столицы России.