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Названа цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Skolkovo Realty: самое дешевое жилье с видом на Кремль обойдется в 22,5 миллиона рублей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль можно приобрести за 22,5 миллиона рублей. Такую цену назвали аналитики компании Skolkovo Realty в своем исследовании. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об однокомнатной квартире площадью 28 квадратных метров во «вторичке» в районе Хамовники, из окон которой видны стены Кремля. Самое дорогое жилье с аналогичной панорамой, по данным специалистов, обойдется в 2,6 миллиарда долларов — за такие деньги можно купить многокомнатную недвижимость площадью 960 квадратных метров в Пресненском районе Москвы.

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Аналитики отметили, что из 38,9 тысячи выставленных на продажу в январе 2022 года московских квартир только 32 обладают видом на Кремль. Средняя стоимость подобного жилья в столице с сентября 2021 года выросла на 84,1 процента — с 127,9 миллиона до 235,5 миллиона рублей. Квадратный метр в квартирах с таким видом подорожал на 53 процента и достиг отметки в 1,2 миллиона рублей.

Летом 2021 года аналитики девелоперской компании Sminex выяснили, что квадратный метр пентхауса с видом на Кремль обойдется в среднем в 3,6 миллиона рублей. Эксперты также отметили, что подобные объекты стоят, как правило, на 79 процентов дороже тех, из которых не видно историко-художественного комплекса.

Нина Ташевская
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