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Названа цена вида на Кремль

Квадратный метр пентхауса с видом на панораму звезд Кремля стоит 3,66 миллиона рублей
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Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Квадратный метр элитного пентхауса, откуда открывается вид на панораму звезд Кремля, обойдется в среднем в 3,66 миллиона рублей. Подобные объекты стоят на 79 процентов больше, чем те, из которых не видно историко-художественного комплекса. Об этом говорится в материале девелоперской компании Sminex, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, квартиры и апартаменты с прямым видом на Кремль стоят на 40 процентов больше, чем невидовые объекты. Пентхаус без панорамы на резиденцию обойдется в 2,04 миллиона рублей. На данный момент на рынке продаются 143 лота с видом на главные башни: 114 стандартных объектов и 29 пентхаусов. «Подавляющий объем предложений с видами на Кремль продается в доме "Лаврушинский" — 92 квартиры и 11 пентхаусов», — говорится в материале.

Эксперты подсчитали, что среди 30 проектов, которые появились на рынке с 2018 по 2021 год, квартиры или апартаменты с видом на Кремль есть только в восьми. Средняя стоимость «квадрата» видовой квартиры достигла 2,67 миллиона рублей, без вида — 1,82 миллиона рублей за квадратный метр.

Ранее исследователи в сфере недвижимости выяснили, что за красивый вид из окна квартиры покупатели в Москве могут доплачивать от 5 до 30 процентов ее стоимости. Подобные расходы в высокобюджетном сегменте готов нести каждый покупатель. По данным специалистов, в столице вырос спрос на видовое жилье.

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