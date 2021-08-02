Названа наценка на красивый вид из окон квартир в Москве

За красивый вид из окна московской квартиры покупатели готовы доплачивать от 5 до 30 процентов ее стоимости. По данным продавцов, спрос на видовое жилье в столице вырос. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость», передает РБК.

Причем в высокобюджетном сегменте доплачивать за вид готов каждый покупатель. Заместитель директора департамента новостроек «Инком-Недвижимость» по продажам Валерий Кочетков назвал прошлогодний локдаун из-за коронавируса причиной роста спроса на подобное жилье.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира

«Самоизоляция прошлого года в квартирах с непривлекательными видами повлияла на предпочтения граждан. Теперь клиенты хотят обозревать из окон обширное пространство, природные ландшафты или городские пейзажи», — сказал он и добавил, что у москвичей также появился интерес к квартирам с террасами, где можно проводить время на свежем воздухе.

В границах старой Москвы видовые квартиры есть в 40 процентах новостроек, в Новой Москве их порядка 70 процентов: из окон квартир открываются виды на лесные массивы или водоемы, но именно знаковых достопримечательностей там нет.

В конце июля стало известно, что в Москве раскупили ультрадорогие квартиры. В столице продали 10 премиальных квартир, которые входят в топ-100 самых дорогих городских лотов. Ультрадорогие квартиры находятся в районах Арбата, Патриарших прудов и в Тверском районе. В июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра в подобных объектах достигла 37 тысяч долларов (более 2,7 миллиона рублей) — за квартал показатель увеличился на 13,7 процента.