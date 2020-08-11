Найдена самая дешевая квартира рядом с Кремлем

Самая дешевая квартира на первичном рынке Москвы, которая находится рядом с Кремлем, обойдется будущему собственнику примерно в 28 миллионов рублей. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

За такие деньги можно приобрести студию в самом центре столицы. Средняя стоимость подобных лотов в пешей доступности от Кремля составляет 36,8 миллиона рублей.

Стоимость «однушки» рядом с Кремлем в среднем равняется 42,8 миллиона рублей, «двушки» — 80 миллионам рублей, «трешки» — 119,2 миллиона рублей. За многокомнатную недвижимость просят около 470 миллионов рублей. Средняя площадь экспонируемых объектов составляет примерно 350 квадратных метров.

Ранее риелторы подсчитали, что квадратный метр в 100 самых дорогих квартирах столицы стоит в среднем 34 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

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