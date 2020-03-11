Названа стоимость жилья рядом с Кремлем

Названа стоимость жилья в самом центре Москвы — в среднем квадратный метр в радиусе двух километров от Кремля обойдется от 951 тысячи рублей за апартаменты. Об этом говорится в материале девелоперской компании Sminex, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке сильно зависит от формата жилья. Так, для квартир данный показатель равняется 1,027 миллиона рублей, для пентхаусов-квартир — 2,067 миллиона рублей, для пентхаусов-апартаментов — 2,206 миллиона рублей. По словам экспертов, качественная элитная недвижимость рядом с Кремлем всегда будет востребована вне зависимости от экономической ситуации.

В настоящее время в пределах Бульварного кольца (в том числе в престижных районах Замоскворечье и Якиманка) в продаже находится 29 элитных проектов и четыре дома премиум-класса — всего примерно 500 квартир (без учета закрытых продаж). На данную локацию в 2019 году пришлось около восьми процентов сделок в сегменте высокобюджетной недвижимости, а средний бюджет покупки составил 180 миллионов рублей.

В феврале 2020 года средневзвешенная цена «квадрата» в новостройках в Центральном административном округе столицы составила 703,3 тысячи рублей.

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