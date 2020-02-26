Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью — это Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает новостной портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Выгоднее всего приобретать квартиры данного сегмента в Северной Осетии. Средняя цена одного квадратного метра недвижимости составила там 36,9 тысячи рублей. В Ингушетии один «квадрат» элитного жилья оценили в 39,6 тысячи рублей, а в Дагестане — 42,2 тысячи.

Материалы по теме Золотые кирпичи Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских

На вторичном рынке жилья элитные квартиры дешевле всего стоят в Белгородской области (45,4 тысячи рублей за квадратный метр), Северной Осетии (46,8 тысячи за «квадрат») и Ивановской области (49,7 тысячи за «квадрат»). И напротив, самая дорогая элитная недвижимость находится в Москве (254,4 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (171,6 тысячи рублей) и Сахалинской области (120 тысяч рублей).

Как объяснил исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, в регионах с самой дешевой «элиткой» одинаково доступны все другие виды жилья. Это связано с общим уровнем экономического развития данных регионов, а также с разной интерпретацией понятия «элитное жилье».

По данным аналитиков, минимальная стоимость квартиры в элитных новостройках Москвы — 9,4 миллиона рублей. Как сообщили в агентстве Skolkovo Realty, самый дешевый лот высокобюджетного сегмента расположен в одном из премиальных жилых комплексов в Северо-Восточном округе столицы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



