Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предупредили об угрозе от поставок Украине систем вооружения США

Сенатор Климов заявил об угрозе от поставок Украине дальнобойных систем вооружения США
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поставки американских дальнобойных систем вооружения несут угрозу российской территории. Об этом предупредил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета страны Андрей Климов в Telegram.

По словам сенатора, поставки вооружений из НАТО не только сделали альянс «соучастником военных преступлений». Они не оставляют другого выхода, как в полном объеме завершить демилитаризацию территории, откуда исходит прямая военная угроза России, а также Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), добавил Климов.

«Знает ли [президент США] Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров», — подчеркнул сенатор.

1 июня американский президент Джо Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Передача данных РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Полковник назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине
Российские диетологи назвали способ есть все и не толстеть
Крупнейшая биржа фриланса приостановила работу в России
Турция отказалась от компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
В России выявили 4262 случая коронавируса
Лукашенко призвал Россию и Белоруссию не поддаваться на уловки
Рекрутер дал россиянам совет по выбору профессии
В Совфеде предупредили об угрозе от поставок Украине систем вооружения США
Российским вузам захотели разрешить добровольное участие в Болонском процессе
Боец UFC Волков объяснил госпитализацию Александра Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.