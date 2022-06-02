В Совфеде предупредили об угрозе от поставок Украине систем вооружения США

Сенатор Климов заявил об угрозе от поставок Украине дальнобойных систем вооружения США

Поставки американских дальнобойных систем вооружения несут угрозу российской территории. Об этом предупредил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета страны Андрей Климов в Telegram.

По словам сенатора, поставки вооружений из НАТО не только сделали альянс «соучастником военных преступлений». Они не оставляют другого выхода, как в полном объеме завершить демилитаризацию территории, откуда исходит прямая военная угроза России, а также Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), добавил Климов.

«Знает ли [президент США] Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров», — подчеркнул сенатор.

1 июня американский президент Джо Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Передача данных РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.