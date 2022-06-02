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Врач назвала способы сохранить красоту после 40 лет

Диетолог Дианова посоветовала после 40 лет исключить из рациона полуфабрикаты

Фото: Claudia Love / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала способ сохранить красоту после 40 лет с помощью питания. В интервью для Общественной службы новостей она объяснила, какие продукты стоит навсегда исключить тем, кто желает выглядеть молодо.

«После 40 лет наблюдается снижение метаболизма на семь процентов каждые десять лет. Поэтому большинство из нас неизбежно набирает лишний вес», — рассказала врач.

Чтобы сохранить фигуру даже в зрелом возрасте, специалист советует исключить из рациона некоторые продукты: «В первую очередь стоит отказаться от промышленных продуктов: полуфабрикатов (колбасы, готовые и полуготовые блюда), промышленной выпечки с добавленным сахара, жиров, рафинированной муки и так далее; промышленных традиционных сладостей». Кофе, по ее словам, стоит пить не чаще двух-трех раз в день.

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Кроме того, диетолог посоветовала людям старше 40 есть меньше сладкого и соленого, а вместо жарки на растительном масле, запекать или готовить еду на гриле. По ее мнению, теперь, чтобы сохранить фигуру, питаться придется минимум четыре раза в день: три основных приема пищи и один перекус, при этом и на завтрак, и на обед, и на ужин нужно есть овощи, фрукты или ягоды. Раз в неделю Дианова рекомендует проводить разгрузочные дни.

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Елена Матвиенко
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