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В России сократилось производство сладостей

«Ъ»: производство сладостей сократилось в РФ на 3,4 процента за четыре месяца 2022 года

Фото: Pixabay

В России сократилось производство сладостей, кондитерские изделия оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где оказалось сокращение производства за последние месяцы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники.

По информации издания, фабрики снизили выпуск продукции примерно на 50 тысяч тонн год к году. При этом торговые сети на этом фоне отмечают уменьшение ассортимента и рост цен на сладости.

Газета отмечает, что за первые четыре месяца этого года сократилось на 3,4 процента. По словам источника издания, одной из причин снижения оказалось сокращение поставок на внешние рынки. Так, с начала спецоперации РФ на Украине некоторые международные компании отказались от экспорта своей продукции с территории страны.

Как рассказал исполнительный директор ассоциации кондитеров «Асконд» Вячеслав Лашманкин, сокращение экспорта кондитерских изделий обусловлено проблемами в сфере логистики, которые также осложняют ввоз в страну сырья, упаковки и оборудования.

Ранее производители молочных продуктов и сока в России предупредили о возможности сокращения ассортимента из-за нехватки асептической упаковки. При этом сейчас Минпромторг России работает над устранением этой проблемы. Так, в Казани разработали отечественную марку полиэтилена.

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Марина Совина
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