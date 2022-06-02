Китай начал подготовку к худшему сценарию в связи с позицией США по Тайваню

Global Times: военные Китая готовятся к худшему сценарию развития ситуации вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала готовиться к худшему сценарию, который касается развития ситуации вокруг Тайваня, в связи с позицией США относительно островного государства, сообщает Global Times.

«И Японии, и у США имеются планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений, учитывая худшие сценарии», — сказано в статье.

Газета отмечает, что китайские военные за последний месяц трижды провели масштабные маневры в районе Тайваня. Военный эксперт, который предпочел остаться неназванным, подчеркнул, что подобная активность за последние годы является достаточно редким явлением для НОАК. Он посоветовал США отнестись к данному вопросу со всей серьезностью и не недооценивать готовность китайских солдат защищать свои суверенитет, безопасность, а также территориальную целостность.

Ранее сообщалось, что все больше людей на Тайване учатся стрелять из-за опасений по поводу возможного вторжения Китая. После начала военного конфликта на Украине количество заказов на уроки стрельбы из пневматического оружия или маломощных устройств, предназначенных для стрельбы неметаллическими снарядами, увеличилось в четыре раза., рассказал Макс Чианг, генеральный директор компании Polar Light, занимающейся обучением боевым навыкам.