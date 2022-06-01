На Тайване увеличилось количество заказов на уроки стрельбы из-за угроз Китая

Все больше людей на Тайване учатся стрелять из-за возможного вторжения Китая

Все больше людей на Тайване учатся стрелять из-за опасений по поводу возможного вторжения Китая, сообщает Reuters.

После начала военного конфликта на Украине количество заказов на уроки стрельбы из пневматического оружия или маломощных устройств, предназначенных для стрельбы неметаллическими снарядами, увеличилось в четыре раза. «Все больше и больше людей приходят, чтобы научиться стрелять», — рассказал Макс Чианг, генеральный директор компании Polar Light, занимающейся обучением боевым навыкам.

По его словам, некоторые из тех, кто пришел на стрельбище в этом году, раньше не держали в руках оружие.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин готов приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако не исключает необходимости применения силы в случае внешнего вмешательства или «акций сепаратистов», выступающих за независимость острова. Она обвинила Вашингтон в желании преувеличить опасность Китая.