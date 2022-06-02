«Самая татуированная женщина Польши» показала старые фото с чистой кожей
Жительница Польши Адрианна Айзенбах, которую называют самой татуированной женщиной страны, показала свою внешность до трансформации. Соответствующие кадры заинтересовали журналистов Daily Star.
Так, Айзенбах разместила в соцсетях коллаж, слева на котором предстала в голубом бикини и с завязанными в хвост рыжими волосами. При этом было видно, что женщина еще не прибегала к услугам тату-мастера. Отмечается, что данный кадр датируется 2017 годом. В то же время справа модель продемонстрировала, как выглядела в том же бикини в 2020 году, после того как покрыла рисунками почти все тело. Также она показала старое фото из водительских прав, где позировала с чистой кожей лица.
При этом полька отметила, что новый образ ей нравится больше. Кроме того, она заявила, что процесс нанесения узоров является для нее тренировкой выносливости и мужества. «За два года я покрыла тело татуировками, про лицо тоже не забыла. Буду ли я еще набивать их? Хороший вопрос. Хочу, чтобы их было немного больше», — призналась она.
Известно, что на данный момент чернилами покрыто 96,5 процента кожного покрова 52-летней блогерши. Утверждается, что ранее женщина редко публиковала фотографии, сделанные до преображения.
В мае Айзенбах рассказала, что вдохновило ее набить татуировки по всему телу. Женщина призналась, что переломным моментом в ее жизни стал развод с мужем после 25 лет брака. Блогерша подчеркнула, что супруг не разделял ее интересы и ей приходилось вести жизнь простой домохозяйки. Первый рисунок на коже она сделала в возрасте 48 лет.