«Самая татуированная женщина Польши» показала старые фото с чистой кожей

Daily Star: «самая татуированная женщина Польши» показала внешность до трансформации

Жительница Польши Адрианна Айзенбах, которую называют самой татуированной женщиной страны, показала свою внешность до трансформации. Соответствующие кадры заинтересовали журналистов Daily Star.

Так, Айзенбах разместила в соцсетях коллаж, слева на котором предстала в голубом бикини и с завязанными в хвост рыжими волосами. При этом было видно, что женщина еще не прибегала к услугам тату-мастера. Отмечается, что данный кадр датируется 2017 годом. В то же время справа модель продемонстрировала, как выглядела в том же бикини в 2020 году, после того как покрыла рисунками почти все тело. Также она показала старое фото из водительских прав, где позировала с чистой кожей лица.

При этом полька отметила, что новый образ ей нравится больше. Кроме того, она заявила, что процесс нанесения узоров является для нее тренировкой выносливости и мужества. «За два года я покрыла тело татуировками, про лицо тоже не забыла. Буду ли я еще набивать их? Хороший вопрос. Хочу, чтобы их было немного больше», — призналась она.

Известно, что на данный момент чернилами покрыто 96,5 процента кожного покрова 52-летней блогерши. Утверждается, что ранее женщина редко публиковала фотографии, сделанные до преображения.

В мае Айзенбах рассказала, что вдохновило ее набить татуировки по всему телу. Женщина призналась, что переломным моментом в ее жизни стал развод с мужем после 25 лет брака. Блогерша подчеркнула, что супруг не разделял ее интересы и ей приходилось вести жизнь простой домохозяйки. Первый рисунок на коже она сделала в возрасте 48 лет.